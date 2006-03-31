Президент - за перерахунок голосів

15:16, 31 березня 2006
Політика
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...якщо фігуранти мають на руках документи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за перерахунок голосів виборців на тих дільницях, де є докази невідповідності офіційним результатам виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента України Анатолій МАТВІЄНКО.

«Якщо фігуранти – учасники виборчих перегонів мають на руках документи, які засвідчують невідповідність офіційних даних тому, що відбулося за результатами підрахунку голосів, безперечно, по всіх цих дільницях мають бути перераховані голоси», - сказав А.МАТВІЄНКО.

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