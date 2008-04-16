Пилипишин - за два тури на виборах київського мера

Кандидат на посаду Київського міського голови, голова Шевченківського району cтолиці Віктор ПИЛИПИШИН вважає, що на сьогоднішній день дуже складно законодавчо реалізувати ідею проведення виборів мера Києва у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після отримання у Київській міській територіальній виборчій комісії посвідчення кандидата у мери.

«Оскільки виборча кампанія вже почалася, а я виходжу з позицій, що треба дотримуватись закону», - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

Водночас, за його словами, він підтримує внесення змін до виборчого законодавства про проведення виборів мера у два тури.

«Я вважаю, що кияни мають право обирати свого мера більшістю голосів. Я за те, щоб було два тури голосування», - сказав В.ПИЛИПИШИН.