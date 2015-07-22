МВС розслідує факт виявлення зброї в приміщенні Генпрокуратури

Про це сказав заступник генерального прокурора Олег Заліско. Він нагадав про заяву генерального прокурора Віктора Шокіна про погрози на адресу генпрокурора.

"Вчора при проведенні огляду працівниками державної служби охорони приміщення Генеральної прокуратури виявлено зброю. Ця зброя виявлена в спеціально пристосованому місці, а саме в приймальні громадян, в кабінеті де проводиться прийом громадян", - зазначив Олег Заліско.

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У зв'язку з цим він сказав, що було виявлено "наган" 1933 року випуску. Вказану зброю направили на експертизу щодо встановлення факту можливого здійснення з нього пострілів.

"Генеральний прокурор це оцінює як меседж у його сторону про те, що ми можемо, ми можемо і зокрема пронести в режимний об'єкт зброю", - заявив Олег Заліско і додав, що позиція Шокіна полягає у тому, що "не дочекаєтеся".

Олег Заліско зазначив, що цю справу "розслідує МВС за фактом виявлення в приміщенні прокуратури вогнепальної зброї".

Як повідомляв УНІАН, 21 липня під час брифінгу генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про те, що його збираються фізично знищити.