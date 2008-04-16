Депутати провалили 320 поправок до закону про Кабмін... і розійшлися

Ранкове засідання Верховної Ради закрито, народні депутати не закінчили розгляд у другому читанні проекту закону про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати розглянули близько 320-ти з 392-х поправок до проекту закону про Кабмін, однак жодну із розглянутих поправок вони не підтримали.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що завтра ранкове засідання буде розпочато із подальшого розгляду законопроекту про Кабмін.