Коломойський розповів про зустріч з президентом Порошенком, що відбулася у вівторок

Зокрема, співрозмовники обговорили ситуацію в країні, зупинилися на виборах в 205 окрузі в Чернігові, а також на подіях в Закарпатті, повідомляє The Insider.

«Вчора зустрічався з президентом Петром Порошенком (21 липня, - ред.). Обговорювали, яка ситуація в країні. В тому числі і обговорювали вибори до Верховної ради одного депутата, які відбудуться в Чернігові», - повідомив Коломойський.

В контексті Чернігова співрозмовники висловили занепокоєння ситуацією, що там склалася.

«Він висловив свою стурбованість, я теж висловив свою стурбованість. Кожен занепокоєний чимось своїм. Якщо мене запрошують на зустріч, то я приходжу. Я не можу проявляти ініціативу, він же президент, - зазначив екс-голова ОДА.

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Обговорюючи ситуацію з Правим сектором сторони зійшлися на тому, що це «не дуже добре». При цьому, Коломойський зазначив, що в суспільстві назріває соціальний протест через погіршення добробуту громадян.

«Президент вважає, що це не дуже хороша тема (мітинг ПС, - ред.). Коли є зовнішній ворог, ці внутрішні проблеми не дуже добре. Я теж сказав, що коли є зовнішній ворог, то бучу піднімати не потрібно. Але вона ж з'являється не на рівному місці. Коли одні воюють, то інші займаються справами. Це ненормально. Шириться соціальний протест, тому що йде зубожіння населення. Люди не від хорошого життя стоять по десять годин за гречкою. І таких людей більше, тому нарікати на дзеркало немає сенсу», - заявив бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН раніше, Ігор Коломойський вважає недостовірною інформацію про наміри Дмитра Фірташа балотуватися в президенти. Також бізнесмен зазначив, що сам не планує боротися за крісло глави держави.