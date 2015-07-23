Геращенко вважає, що проблеми коаліції пов'язані з втручанням зовнішніх сил

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Що стосується ситуації всередині коаліції, то, безумовно, якщо би в роботу парламенту навпаки не втручалися зовнішні сили, в тому числі з боку Адміністрації президента, то парламент працював більш стабільно", - сказав Геращенко.

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Народний депутат вважає, що стабільна робота нинішньої коаліції необхідна для уникнення нових виборів у Верховну Раду вже в цьому році.

"Я думаю, що іншого шляху, крім цієї коаліції, яка у нас є, зараз немає. Ще одних виборів в цьому році країна не перенесе", - зазначив нардеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами лідера фракції партії "Блок Петра Порошенко" Юрія Луценка, коаліція зараз знаходиться в суперкризовому стані. Він зазначив, що "грецька хвороба популізму" все гостріше позначається в роботі коаліції.