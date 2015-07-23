У Донецькій області затримали 21 вантажівку з продуктами для збройних формувань сепаратистів (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці виявили фури поблизу села Новоселівка Ясинуватського району.

Співробітники спецслужби затримали двох осіб, які супроводжували вантаж. У них вилучено 60 тис. грн, які планувалося передати працівникам правоохоронних органів за безперешкодне проходження лінії зіткнення. За словами затриманих, усі продукти призначалися незаконним збройним формуванням т. зв. "ДНР/ЛНР".

Читайте такожВ зоні АТО з контрабандою боротимуться 7 зведених мобільних груп – СБУОдночасно, в результаті спецоперації, співробітники СБУ затримали у Києві організатора каналу постачання терористам продуктів харчування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 332-1 Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-ох до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією автотранспортних засобів.

Тривають оперативно-слідчі дії.