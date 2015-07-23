Порошенко звільнив від призову до армії науковців і професорів вузів

13:44, 23 липня 2015
Політика
437 0

Президент підписав закон «Про внесення зміни до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників».

УНІАН

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно із законом, який Верховна Рада прийняла 1 липня, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання; наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Читайте такожПорошенко дав перше завдання новому очільнику Луганщини

Військовослужбовці з числа зазначених осіб, призвані на військову службу до набрання чинності цим законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter