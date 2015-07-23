Порошенко звільнив від призову до армії науковців і професорів вузів

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно із законом, який Верховна Рада прийняла 1 липня, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання; наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Військовослужбовці з числа зазначених осіб, призвані на військову службу до набрання чинності цим законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.