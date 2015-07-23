У Райніна заявляють, що він особисто не отримував повідомлення про підготовку замаху

Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін особисто не отримував повідомлення про підготовку замаху на його життя.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Райніна Вікторія Анапольська.

"Особисто не отримував", - сказала вона, наголосивши, що на цю інформацію реагують правоохоронні органи.

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Анапольска додала, що ніяких змін у графіку губернатора Харківщини не відбулося, запланована на 24 липня прес-конференція відбудеться.

"Вона (прес-конференція – УНІАН) відбудеться, ми проводимо підготовку, нічого не міняється" – підкреслила Анапольська.

Прес-секретар припустила, що це повідомлення могло з'явитися через роботу по боротьбі з корупцією в області.

"Мабуть, комусь наступаємо на хвости, комусь заважаємо", - сказала Анапольська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в харківське облуправління міліції надійшов лист про нібито підготовку замаху на життя Райніна. Згідно листа, злочин запланований на 24 липня під час прес-конференції за участю Райніна та керівників силових структур регіону.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 14 та ч. 1 ст. 115 ККУ (готування до умисного вбивства).

На даний час проводиться комплекс необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій щодо перевірки вказаної інформації та встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.