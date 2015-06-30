Бойовики продовжують утримувати в полоні близько 400 чоловік – Центр з обміну полоненими

Про це повідомив волонтер, керівник Центру з обміну полоненими, керівник «Офіцерського корпусу» генерал-полковник Володимир Рубан в коментарі УНІАН.

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Відповідаючи на питання, яка кількість українських громадян на сьогодні утримується в полоні у бойовиків, він сказав, що «два тижні тому українська влада, в тому числі СБУ і народний депутат від БПП Ірина Геращенко заявляли про 400 чоловік, тиждень тому почали говорити про 270. Донецька сторона мені не підтверджує того, що за тиждень було звільнено 130 полонених», - зазначив він.

«Наші дані інші, у нас близько 400 осіб записані, але в нашу статистику входять не тільки полонені, але й перейшли на іншу сторону і інші», - додав Рубан.