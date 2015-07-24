Турчинов: Сильні та серйозні сусіди дивляться на східну частину РФ, як на консерву, яку треба розкрити

Розпад імперії, побудованої на страху та брехні, що почався на початку 90-х років минулого століття, лише тимчасово призупинився

Так прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заяву прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, що у разі ненадання автономії Донбасу Україна ризикує зникнути, як і Югославія.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

«А багато потужних і серйозних її сусідів дивляться на Росію, особливо на її східну частину, як на консерву, яку треба розкрити найближчим часом», - додав він.

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Секретар РНБО також зазначив, що тоталітарний режим в Росії намагається стримувати національно-визвольні рухи «шляхом підкупу чи їх придушення, та переключити зріючі масштабні соціальні невдоволення на штучно вигаданих зовнішніх ворогів».

«Але досвід СРСР свідчить, що така ситуація не може тривати довго. Розпад імперії, побудованої на страху та брехні, що почався на початку 90-х років минулого століття, лише тимчасово призупинився», - вважає він.

«Радянська інтервенція у 80-х стала детонатором для початку розпаду імперії, - зазначив Турчинов, - а чинна інтервенція Росії стане тим детонатором, який завершить процес розпаду».