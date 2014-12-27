Шендерович про Росію: Імперія не може перемогти, так що шансів у нас немає ніяких

При Володимирі Путіні Росія продовжить гинути, і зараз вона вже прямує до розпаду.

Таку думку в інтерв'ю ZN.UA висловив відомий російський публіцист і правозахисник Віктор Шендерович.

"Парадоксальність ситуації полягає в тому, що абсолютно все очевидно на великій дистанції, і абсолютно нічого не зрозуміло на короткій. Тим, хто знайомий навіть із загальними історичними процесами, не потрібно пояснювати, що ми йдемо до розпаду", -зазначив публіцист.

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При цьому Шендерович зауважив, що, як, коли і на скільки частин розпадається Росія, питання хоч і важливе, але другорядне.

"Тому що країна, якою в XXI столітті керують феодально-васальним способом, з таким розривом на XXI століття і XVIII довго не протягне", - сказав він.

"Розпадатися це може скільки завгодно. Нам просто не вистачає фантазії подивитися за межі власного життя. Ті, хто трохи знайомий з підручником історії, повинні пам'ятати: розпад Римської імперії тривав три століття... Скільки залишилося? Не знаю. Може бути, століття, може бути півстоліття...", - зазначив письменник.

Крім того, він акцентує увагу на тому, що якщо росіянам як і раніше будуть розповідати, що РФ - це імперія, то це вже означає розпад.

"Тому що імперія не може перемогти ні за яких обставин. І якщо подивитися на цифри, то, слава Богу, можна побачити, що шансів у нас немає ніяких", - додав він.

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Крім того, відповідаючи на запитання журналіста, що чекає Росію в майбутньому, Шендерович відповів, що при Путіну нічого принципово нового бути не може.

"Коридор можливостей дуже вузький. Економіка валиться, і вихід назовні можливий тільки після Путіна. При Путіні Росія продовжить гинути", - підкреслив Шендерович.