Порошенко змінив начальника контррозвідки СБУ

Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Найду на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №452/2015, розміщеному на сайті глави держави. Читайте такожПеремовник з обміну заручниками Тандит став радником голови СБУ Згідно з указом №450/2015, Найду звільнено з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Ще одним указом №449/2015, Порошенко звільнив Валерія Кондратюка з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Найда з квітня 2014 р. очолював Департамент контррозвідки в сфері інформаційної безпеки СБУ.

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