Порошенко змінив начальника контррозвідки СБУ
19:07, 24 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Найду на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Президент України Петро Порошенко / УНІАН
Про це йдеться в указі №452/2015, розміщеному на сайті глави держави.
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Згідно з указом №450/2015, Найду звільнено з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Ще одним указом №449/2015, Порошенко звільнив Валерія Кондратюка з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Найда з квітня 2014 р. очолював Департамент контррозвідки в сфері інформаційної безпеки СБУ.
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