Тимошенко розповіла про два сценарії - чорний і білий

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова коаліція має на меті внести зміни до Конституції, якими повністю передати повноваження Президента прем’єру.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у ВР Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні антикризова коаліція намагається збільшити свій склад шляхом підкупу депутатів.

Вона в чергове наголосила, що депутатам сьогодні пропонується від 5 до 7 млн. дол. за входження до коаліції.

Метою збільшення коаліції, за її словами, є доведення чисельності до конституційної більшості – 300 депутатів, щоб можна було внести зміни до Конституції, передавши всю владу України до прем’єр-міністра.

Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що навіть без цих змін у разі внесення Президентом кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра, центр влади переміститься до уряду: «до ЯНУКОВИЧА і до всієї його кримінальної групи».

При цьому вона зауважила, що В.ЯНУКОВИЧ є «лише вивіскою», в той час, як все вирішує олігархічний клан.

Вона зазначила, що сьогодні у Президента є два варіанти розвитку подій – перший, який вона називає чорним, коли Президент подасть кандидатуру ЯНУКОВИЧА і «Наша Україна» увійде до складу більшості. Вона висловила жаль, що значна кількість людей в оточенні Президента виступають саме за цей варіант, який призведе до вищевказаних нею наслідків. Другий варіант, за її словами, білий, коли Президент скористається своїм конституційним правом і розпустить парламент.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що правова експертиза, зроблена фахівцями і передана Президенту, свідчить про те, що 25 липня Президент матиме юридичні і політичні підстави для оголошення дострокових парламентських виборів.

Вона нагадала, що до цього числа БЮТ покинула сесійний зал і не братиме участі в засіданнях. Водночас БЮТ робитиме все, щоб Президент пішов на розпуск парламенту.