Тимошенко розповіла про два сценарії - чорний і білий
БЮТ наполягає на розпуску парламенту
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова коаліція має на меті внести зміни до Конституції, якими повністю передати повноваження Президента прем’єру.
Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у ВР Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні антикризова коаліція намагається збільшити свій склад шляхом підкупу депутатів.
Вона в чергове наголосила, що депутатам сьогодні пропонується від 5 до 7 млн. дол. за входження до коаліції.
Метою збільшення коаліції, за її словами, є доведення чисельності до конституційної більшості – 300 депутатів, щоб можна було внести зміни до Конституції, передавши всю владу України до прем’єр-міністра.
Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що навіть без цих змін у разі внесення Президентом кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра, центр влади переміститься до уряду: «до ЯНУКОВИЧА і до всієї його кримінальної групи».
При цьому вона зауважила, що В.ЯНУКОВИЧ є «лише вивіскою», в той час, як все вирішує олігархічний клан.
Вона зазначила, що сьогодні у Президента є два варіанти розвитку подій – перший, який вона називає чорним, коли Президент подасть кандидатуру ЯНУКОВИЧА і «Наша Україна» увійде до складу більшості. Вона висловила жаль, що значна кількість людей в оточенні Президента виступають саме за цей варіант, який призведе до вищевказаних нею наслідків. Другий варіант, за її словами, білий, коли Президент скористається своїм конституційним правом і розпустить парламент.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що правова експертиза, зроблена фахівцями і передана Президенту, свідчить про те, що 25 липня Президент матиме юридичні і політичні підстави для оголошення дострокових парламентських виборів.
Вона нагадала, що до цього числа БЮТ покинула сесійний зал і не братиме участі в засіданнях. Водночас БЮТ робитиме все, щоб Президент пішов на розпуск парламенту.