Події у Мукачеві не загрожують діалогу з ЄС щодо безвізового режиму – Клімкін

Про це Клімкін розповів в суботу, під час зустрічі зі своїми твіттер-фоловерами в приміщенні МЗС, пише Європейська правда.

"На щастя, Мукачеве дійсно майже не завадило, але тут нам дійсно пощастило. По-перше через те, що були справді рішучі дії (з боку центральної влади). Зокрема, те, що ми швидко замінили всіх керівників хто там був – включно з губернатором", - пояснив він.

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За словами міністра, в європейських країнах були спроби медійно "розкрутити" цю тему з боку проросійських сил.

"Але ніде, крім Угорщини і трішечки в Словаччині, події в Мукачеві не стали великою темою, хоча Москва намагалася розкрутити це в ЗМІ, та не вийшло. Більшість (європейських) партнерів розцінюють це як один ізольований випадок. Але є але. Якщо це буде повторюватися, то буде неймовірно складно пояснити і переконати, що це один, ізольований випадок, що це просто боротьба за потоки контрабанди, а не щось інше", - поділився Клімкін.

Водночас, він наголосив на потребі перекрити контрабандні потоки: "Регіон нині живе з контрабанди і це треба перервати"