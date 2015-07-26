Міліція почала розслідування за фактом вилучення фальшивих печаток виборчих комісій у Чернігові

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків Управління МВС в Чернігівській області, кримінальне провадження розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток або штампів), санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Нагадується, що учора правоохоронці отримали інформацію, що зі столиці до Чернігова у маршрутному мікроавтобусі, який прибуває на зупинку поблизу чернігівського Центрального ринку, перевозиться пакет з печатками виборчих комісій і якимись документами. На місці події було виявлено та вилучено 130 силіконових накладок, схожих на печатки з відбитками виборчих дільниць, окружної виборчої комісії, що працюють на довиборах у Верховну Раду України по 205-му округу в Чернігові. Ці предмети були направлені на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в Чернігівській області.

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Слідчі дії тривають. Зокрема, проводиться допит водія автобуса, встановлюється, хто, коли і за яких обставин передав йому пакет для доставки в Чернігів, які інструкції надавав.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України.