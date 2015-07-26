Стали відомі імена десяти осіб, ймовірно, причетних до подій у Мукачевому - ЗМІ

Дев'ятеро з них — місцеві жителі, повідомляє ZN.UA.

Це: Роман Стойка (позивний "Чесний"), Руслан Каганець (позивний "Комендант"), Артур Керімов (позивний "Люстратор"), Олександр Форкош, Олександр Сабо, Едуард фон Гутенберг, Володимир Бурча, Роман Мунчак, Владислав Пугинський. Один — 18-річний Родіон Горбенко, уродженець Слов'янська, який переїхав на Закарпаття після початку війни.

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Видання зазначає, що четверо з цього списку фігурують в оприлюдненому закарпатською газетою "Трибуна" переліку осіб, розшукуваних Ужгородським військкоматом. Особливої уваги удостоївся 31-річний етнічний німець фон Гутенберг. У списку "Трибуни" поряд з його іменем у дужках дописано — "попередня прізвище Йовбак".

Варто наголосити, що мукачівський інцидент виявився занадто гучним, щоб влада могла дозволити винним уникнути покарання. Але винними можуть призначити не всіх. А визнані винними можуть виявитися членами "Правого сектору".

"Є версія, що саме це запропонували Ярошу в рамках "нульового варіанту". "Правий сектор" буде офіційно заперечувати формальну належність до ПС тих, кого визнають винним. Винних оголосять в розшук. Можливо, не знайдуть... Всіх інших можуть амністувати після рішення суду, і відправлять спокутувати провину в зону АТО. Наскільки життєздатна ця версія, покаже час", - йдеться в статті ZN.UA.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потоків контрабанди.

24 липня стало відомо, що депутат Ланьо втік з України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.