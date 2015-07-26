Міліція зафіксувала вже понад 20 порушень на виборах у Чернігові

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС у Чернігівській області, до чергової частини Чернігівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про спостерігачів, які на кількох виборчих дільницях 205 виборчого округу пред’явили сумнівні посвідчення.

Використовуючи фальшиві посвідчення, молодики реєструвалися під виглядом журналістів газети Комітету виборців України "Точка зору", сказано в повідомленні.

Читайте такожВлада зацікавлена у фальсифікації результатів виборів у 205-му окрузі - кандидат у депутатиТакож правоохоронці зафіксували спробу підкупу виборців. Чернігівцям, які зареєстровані в 205 окрузі, 26 липня почали надходити СМС-повідомлення з пропозицією отримати дві тисячі гривень за фотографію бюлетеня з відміткою напроти потрібного кандидата. Організатор розсилки пропонував миттєво отримати гроші за адресою в Чернігові від координатора або по пошті. Вказувався й номер телефону координатора. Триває перевірка.

На дільниці по вул. Генерала Бєлова, спостерігачі зафіксували, як виборець намагався винести бюлетень з дільниці. Чоловіка намагалися затримати, але він встиг порвати бюлетень та втекти.

На іншій виборчій дільниці по вул. Генерала Пухова зафіксована спроба виносу бюлетеня. Виборець спробував вкинути в урну для голосування несправжній виборчий бюлетень. Виборця затримано, складено протокол.

Також зафіксований винос бюлетеня з виборчої дільниці по вулиці Горького.

На 16:00 зареєстровано всього 27 дрібних порушень.