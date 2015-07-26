Жителям Чернігова пропонують 2 тисячі гривень за фото голосування за одного з кандидатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в дискусійному клубі "Експертна думка" повідомив керівник освітнього центру "Ініціатива" Павло Пущенко.

За його словами, повідомлення отримують користувачі системи Viber.

"Використовується маніпулятивна технологія, що пропонується проголосувати за маловідомого кандидата", - зазначив Пущенко.

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Громадські активісти перевіряють інформацію і сподіваються, що на цей факт відреагують правоохоронці.

Разом з тим офіційний представник штабу кандидата в народні депутати по округу №205 Геннадія Корбана Дмитро Громаков сьогодні на брифінгу висловив думку, що такі розсилки здійснюють конкуренти Корбана.

"Через Viber поширюється інформація про те, що якийсь кандидат Нароха Олег платить по дві тисячі гривень за голос із запрошенням на конкретну адресу - проспект Миру, 31", - зазначив Громаков.

У зв'язку з цим представник штабу висловив думку, що "це гра наших конкурентів на підвищення ставок у ціні за голос".

Громаков також прокоментував причину того, чому маловідомий кандидат пропонує гроші.

"Тому що наші конкуренти бояться програшу, і зараз формується пул порушень, завдяки яким можуть бути зірвані вибори", - заявив Громаков.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У виборчому бюлетені - 91 прізвище.

У виборчі списки включено майже 150 тис. виборців, створено 83 виборчі дільниці.