ЄС закликає Туреччину до примирення з курдами, США підтримує дії Анкари

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає Німецька хвиля з посиланням на dpa у неділю, 26 липня.

Таку думку верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики ЄС висловила в офіційній заяві, поширеній після телефонної розмови з турецьким міністром закордонних справ.

Читайте такожТуреччина допускає можливість наземної операції у СиріїВодночас вона запевнила, що ЄС підтримає Туреччину у боротьбі проти терористів з угруповання "Ісламська держава" та будь-якої іншої форми тероризму.

Очільниця міністерства оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн поділяє позицію головної дипломатки ЄС. Глава відомства заявила, що підтримує право Туреччини "захищатися від "Ісламської держави", але водночас закликає "не сходити з розпочатого шляху примирення" з курдами.

Схожу заяву зробила сьогодні і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу.

Водночас Сполучені Штати висловили цілковиту підтримку діям Туреччини. На думку заступника радника з питань безпеки американського президента Барака Обами, Бена Роудса, Анкара має "право" завдавати ударів по "терористичним цілям". Заява Роудса пролунала у неділю, 26 липня, у столиці Кенії Найробі, де Обама перебуває з візитом.

Радник американського президента нагадав, що Робітнича партія Курдистану (РПК) вважається у США "терористичною організацією". Водночас представник Білого дому привітав "рішучі" дії Анкари проти "Ісламської держави" (ІД).

Нагадаємо, Туреччина почала завдавати ударів по позиціях Ісламської держави у Сирії та курдських збройних формувань в Іраку, а також провела масштабну антитерористичну операцію всередині країни, затримавши понад 200 осіб.