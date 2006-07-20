Ющенко і Туркменбаши проігнорують саміт СНД?

Президенти 10 з 12 країн, які входять до Співдружності Незалежних Держав, підтвердили свою участь у неформальному саміті СНД, який пройде в Москві 21 і 22 липня за пропозицією Президента Росії Володимира ПУТІНА.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, швидше за все, до Москви не приїде лише Президент Туркменії Сапармурат НІЯЗОВ, який останнім часом уникає подібних зустрічей. Під питанням поки що залишається і прибуття Президента України Віктора ЮЩЕНКА, відзначає російське інформагентство.

У порядку денному майбутнього неформального саміту два основні питання - оцінка ситуації у світі і вдосконалення, реформування Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Президент України В.ЮЩЕНКО обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ свою можливу участь у неформальному саміті СНД, який наприкінці цього тижня має відбутися в Москві.

За даними офіційного інтернет-представництва Президента, В.ЮЩЕНКО одержав запрошення для участі в саміті, проте остаточне рішення з цього питання буде прийнято найближчим часом, враховуючи політичну ситуацію в Україні.