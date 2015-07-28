Наступного тижня стартує набір до патрульної поліції Луцька - Яценюк

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Яценюк повідомив, що набір до нової патрульної поліції в Луцьку завершиться в кінці серпня.

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"Наше завдання – щоб у Луцьку городяни побачили, що є нова якість спілкування з громадянами з боку правоохоронної системи, української поліції. 24 години на добу і сім днів на тиждень 20 патрулів будуть знаходитися на вулицях міста з тим, щоби забезпечити безпеку громадян, допомогти кожній людині, якщо вона потребує допомоги, боротися зі злочинністю, - аби кожен, хто проживає в Луцьку, почувався в безпеці", - наголосив Яценюк.

За його словами, з листопада в місті працюватимуть 160 поліцейських, 20 постійно діючих патрулів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня на Закарпатті та у Дніпропетровську стартував набір до нової патрульної поліції.