На Закарпатті та у Дніпропетровську стартував набір до нової патрульної поліції

Як зазначається, прийом до створюваних підрозділів патрульної служби Дніпропетровська триватиме з 27 липня до 14 серпня. Подати анкету можна, заповнивши її в режимі он-лайн.

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"Комісія працюватиме з понеділка до п’ятниці з 09.00 до 18.00 годин. Подати анкети можна за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 26, а також зателефонувати за номером "гарячої лінії" (056) 726-77-33", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МВС, розпочинається набір до патрульної служби міст Ужгород та Мукачеве - прийом анкет триватиме з 27 липня по 11 серпня.

"Реєстрація кандидатів відбудеться за адресою: м. Ужгород, площа Народна 10, а також за номером (0312) 65-90-10", - уточнили у відомстві.