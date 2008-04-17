Яценюк застерігає депутатів, що доля усіх гекачепистів однакова

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає усі парламентські фракції не втягуватися в політичні інтриги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР після закінчення перерви.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він знає Конституцію України і Регламент Верховної Ради, і завжди буде їх виконувати.

«Якщо у когось є ідеї, оскільки не знайшли спільної мови з головою Верховної Ради, тому що у нього є проблеми – то, по-перше, він знає Конституцію, а по-друге, виконує Регламент, - обрати заступників голови Верховної Ради, а потім змінити календарний план, поки голови парламенту не буде і провести зміни до Конституції, то я одразу хочу застерегти, що доля усіх путчистів і "гекачепистів" однакова», - сказав А.ЯЦЕНЮК.