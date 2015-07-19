Порошенко запевнив у відсутності загроз через місцеве самоврядування в окремих районах Донбасу

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

“Це норма не політиків, які з'являються періодично у Верховній Раді, це позиція президента як гаранта суверенітету і територіальної цілісності держави. І навіть якщо хтось спробує внести зміни, які не погоджені з принципом суверенітету і територіальної цілісності, я як президент і будь-який інший президент обов'язково скористається правом вето і не дозволить на сьогоднішній день створити загрозу або зловживання... Не вірте міфам, ніяких загроз не може виникнути, бо існує ціла низка запобіжних заходів”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до Конституційного Суду запропонований президентом проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Сьогодні, 19 липня, президент вкотре наголосив, що у проекті змін до Конституції не йдеться про особливий статус для Донбасу.

Він нагадав, що каменем спотикання під час ухвалення рішення щодо внесення змін до Основного Закону стала норма, яка міститься в перехідних положеннях Конституції.

«А саме - речення, в якому згадується закон про специфічний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини”, - зазначив президент.

Він нагадав, що цей закон вже приймали двічі: “Спочатку його прийняла попередня Верховна Рада, а потім удосконалила теперішня, і вступити в силу такий закон може лише після виконання цілої низки попередніх умов”.