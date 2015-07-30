В російському МЗС спробували пояснити скандальне вето в ООН щодо трибуналу МН17

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

На думку російської сторони, своїм вето Росія "запобігала розколу в Радбезі ООН і перевела питання в конструктивне русло", вважаючи "створення трибуналу політизованим рішенням".

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Згідно із заявою, Росія вважає, що раніше прийнята резолюція 2166 нібито "залишається єдиною прийнятною для всіх основою міжнародного співробітництва в інтересах незалежного і прозорого розслідування катастрофи лайнера".

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".



