В російському МЗС спробували пояснити скандальне вето в ООН щодо трибуналу МН17

14:04, 30 липня 2015
Політика
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МЗС Російської Федерації зробило заяву щодо вето по створенню міжнародного трибуналу для розслідування катастрофи МН17 і покарання винних.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

На думку російської сторони, своїм вето Росія "запобігала розколу в Радбезі ООН і перевела питання в конструктивне русло", вважаючи "створення трибуналу політизованим рішенням".

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Згідно із заявою, Росія вважає, що раніше прийнята резолюція 2166 нібито "залишається єдиною прийнятною для всіх основою міжнародного співробітництва в інтересах незалежного і прозорого розслідування катастрофи лайнера".

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".


 

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