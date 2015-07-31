Ляшко назвав рішення КС щодо змін до Конституції незаконним

На його переконання, воно було прийнято під тиском влади. Так, за словами Ляшка, шестеро суддів КС є потенційними підозрюваними у кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем.

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«У 2010 році ці злочинці в мантіях допомогли Януковичу згвалтувати Конституцію. У 2015 році ці ж персонажі допомагають вже Порошенку гвалтувати Конституцію за планом Путіна. Єдиний суддя, який міг цьому протистояти - Віктор Шишкін, був звільнений Порошенком до закінчення строку його суддівських повноважень», - зазначив Ляшко.

Радикал висловив переконання, що такий Конституційний суд не має права на існування і повинен бути ліквідований. Тих депутатів, які збираються голосувати за зазначені зміни до Конституції, Ляшко назвав зрадниками. Він наголосив, що РПЛ – попри тиск та спроби підкупу – голосувати не буде.