Ляшко назвав рішення КС щодо змін до Конституції незаконним
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав рішення КС про визнання конституційними змін до Основного закону про децентралізацію та особливий статус Донбасу незаконним.
На його переконання, воно було прийнято під тиском влади. Так, за словами Ляшка, шестеро суддів КС є потенційними підозрюваними у кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем.
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«У 2010 році ці злочинці в мантіях допомогли Януковичу згвалтувати Конституцію. У 2015 році ці ж персонажі допомагають вже Порошенку гвалтувати Конституцію за планом Путіна. Єдиний суддя, який міг цьому протистояти - Віктор Шишкін, був звільнений Порошенком до закінчення строку його суддівських повноважень», - зазначив Ляшко.
Радикал висловив переконання, що такий Конституційний суд не має права на існування і повинен бути ліквідований. Тих депутатів, які збираються голосувати за зазначені зміни до Конституції, Ляшко назвав зрадниками. Він наголосив, що РПЛ – попри тиск та спроби підкупу – голосувати не буде.