Інтерпол розцінив переслідування Саакашвілі таким, що суперечить статуту організації - Одеська ОДА

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

Зокрема, у відповідь на дії, що робляться урядом в Тбілісі, керівний орган Інтерполу в Ліоні прийняв рішення, що будь-яке переслідування колишнього Президента Грузії Михаїла Саакашвілі неприпустимо, оскільки це суперечить статуту Інтерполу, що означає наявність явних ознак політичного переслідування.

Відповідні листи розіслані всім національним бюро - членам Інтерполу.

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У свою чергу, Головна прокуратура Грузії знову має намір звернутися в Інтерпол з вимогою оголосити екс-президента в міжнародний розшук, пише ТАСС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна відмовляється від екстрадиції на батьківщину екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі та екс-міністра юстиції країни Зураба Адеішвілі.