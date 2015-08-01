Джемілєв не виключив створення військових формувань кримських татар у Херсоні

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, виступаючи перед учасниками II Всесвітнього конгресу кримських татар, закликав усіх представників кримськотатарської діаспори «активно приєднуватися до процесів в українській державі».

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії з Анкари, де 1 серпня проходить конгрес.

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За словами Мустафи Джемілєва, він не виключає участі об'єднань кримських татар у боротьбі за територіальну цілісність України з подальшою участю у підтримці безпеки на звільненому Кримському півострові.

«Ми плануємо розміститися в Херсоні, разом з представленням інших меншин. Можлива наша участь у військовому об'єднанні, яке буде спрямоване на боротьбу. Після порятунку півострова від окупантів, можливо, такі підрозділи будуть контролювати засоби безпеки на півострові», – підкреслив Джемілєв.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу додав, що кримські татари, змушені виїхати з Криму через тиск російської окупаційної влади, селитимуться в Херсонській області. «Думаємо відкрити там школи, заклади», – сказав він.

«Ми впевнені, що буде легко забезпечити повернення кримських татар на свою батьківщину. Ми очікуємо активну роль у зазначених процесах кримськотатарської діаспори. Після президії та керівних органів Всесвітнього конгресу кримських татар буде розроблена широка програма діяльності з метою її реалізації. Боротьба проти окупантів отримала симпатію всього світу. Представники світової громадськості побачили, наскільки роль кримських татар є важливою. Офіційно було визнано Курултай кримських татар. Подальша боротьба буде спрямована на створення кримськотатарської автономії у складі України. Всі будуть ставитися з повагою до забезпечення прав кримських татар. Тому ми хочемо і закликаємо всіх представників кримськотатарської діаспори до роботи і створення національної автономії у складі України. Ми переможемо, я впевнений», – додав лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у зверненні до учасників II Всесвітнього конгресу кримських татар заявив про плани розробки «дорожньої карти» щодо надання Криму, історичній батьківщині кримськотатарського народу, статусу національно-територіальної автономії у складі української держави.

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Після анексії півострова Росією з 27 лютого 2014 року і до сьогодні 15 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Водночас, лідерам кримськотатарського народу заборонений в'їзд до Криму, а обрані демократичним шляхом Курултай кримськотатарського народу і Меджліс кримськотатарського народу, які стали прикладом органів самоврядування корінних народів у всьому світі, позбавлені можливості продовжувати свою діяльність, їхні активи конфісковані.

Беручи до уваги цю ситуацію, було вирішено провести II Світовий Конгрес кримських татар у столиці Туреччини – Анкарі, де живе найбільша діаспора кримських татар.