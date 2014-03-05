Джемілєв: Туреччина обіцяє втрутитися в конфлікт у Криму, якщо буде загроза татарам

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу колишньому голові Меджлісу кримських татар Мустафі Джемілєву, про що той повідомив сьогодні на брифінгу.

«Глава МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу мені сказав такі слова: «Не сумнівайтеся, якщо кримські татари наражатимуться на небезпеку, Туреччина буде першою країною, яка прийде на допомогу», - заявив колишній голова Меджлісу кримських татар.

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«Кілька днів тому в Україні був міністр закордонних справ Туреччини, він зустрічався з головою Верховної Ради, з в.о. міністром закордонних справ. Це свідчить про те, що Туреччина розглядає Україну як свого стратегічного партнера і рішуче відстоює незалежність і цілісність України», - наголосив Джемілєв.

За його словами, «Туреччина готова надати всебічну допомогу – в економічному плані, дипломатичну допомогу. Найближчим часом відбудеться розмова Ердогана з Путіним, де він теж повідомить позицію Туреччини, яка підтримує незалежність і територіальну цілісність України».

«Вчора відбувалися мітинги кримськотатарської діаспори в Анкарі, зараз мітинги відбуватимуться у Стамбулі та інших містах, де кримські татари вимагали, аби Туреччина зробила все можливе, щоб надати допомогу Україні», - сказав Джемілєв.