БПП та "УКРОП" є лідерами електоральних симпатій у Чернігові – опитування

Соціологи зазначають, що якби у липні одночасно з проміжними виборами до парламенту відбувались вибори партій до Верховної Ради, лідерами електоральних симпатій на 205 виборчому окрузі у Чернігові були б Блок Петра Порошенка «Солідарність», за який готові проголосувати 31,6% серед тих, визначився з вибором і взяв би участь у голосуванні, та «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» – 17,7%.

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Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» напередодні проміжних виборів на одномандатному виборчому окрузі №205, повідомляється на офіційному сайті «Рейтингу».

Крім того, 13,5% проголосували б за Об’єднання «Самопомiч»; 9,2% – «Радикальну партію» Олега Ляшка; 7,5% – «Батьківщину»; 4,9% – «Свободу»; 4,6% – «Громадянську позицію»; 3,4% – «Опозиційний блок»; 2,7% – «Правий сектор»; майже 5% – інші партії.

Таким чином, рейтинги партій багато у чому відповідають рівню підтримки кандидатів, які балотувались на окрузі, особливо це стосується лідерів перегонів – Сергія Березенка та Геннадія Корбана. Відповідно їхня участь у виборах суттєво підсилила позиції партій.

Соціологи зазначають, що старші люди віддають частіше перевагу Блоку Петра Порошенка «Солідарність», «Радикальній партії», «Батьківщині», «Свободі», «Опозиційному блоку». Люди середнього віку – Громадянській позиції, більш молодші виборці – партії «УКРОП» і «Правому сектору». У «Самопомочі» - рівна підтримка серед усіх вікових груп.

Жінки частіше підтримують Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщину», чоловіки – Радикальну партію, «УКРОП», «Свободу» і «Правий сектор».

Відносно нижчий рівень освіти мають прихильники «Радикальної партії», Блоку Петра Порошенка «Солідарність», вищий рівень освіти – у партії «УКРОП».

Якщо партії «УКРОП», «Правий сектор», «Громадянську позицію» підтримують більш заможні виборці, то партії «Батьківщина», Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Радикальну партію», «Опозиційний блок» – частіше малозабезпечені, йдеться у повідомленні.

Опитування проводилось серед мешканців одномандатного виборчого округу №205 16-20 липня 2015 року. Опитано 800 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності не перевищує 3,5%.