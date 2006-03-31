До Київради потрапляють вісім партій та блоків

Станом на 15.05 п’ятниці опрацьовано 100% протоколів по виборах депутатів Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі з висвітлення ходу результатів голосування на виборах мера Києва, за Блок Юлії Тимошенко проголосувало 24,64% виборців (БЮТ отримує 41 депутатський мандат), Блок Леоніда Черновецького – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Україна» - 8,85% (15 мандатів), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатів), Київське міське відділення Партії регіонів – 5,76% (9 мандатів), виборчий блок «Громадський актив Києва» - 4,01% (7 мандатів), Київську міську організацію СПУ – 3,95% (7 мандатів), Народний блок Литвина – 3,63% (6 мандатів). Усі інші партії та блоки не подолали 3-відсотковий бар’єр.