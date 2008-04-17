Ганна Герман: БЮТ свідомо зірвав засідання Верховної Ради

Народний депутат України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради України було зірвано свідомо.

Про це вона сказала в інтерв’ю сайту «ГАРТ».

«Зрозуміло, що коаліція не має узгодженості стосовно голосування за ті закони, які нею ж були ініційовані, і які були виписані у коаліційній угоді», – сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, сьогодні у Раді було порушено Регламент, оскільки, не закінчивши розгляд одного законопроекту, у порядок денний було внесено питання, яке у ньому не стояло.

«Таким чином засідання парламенту було зірвано», – зазначає парламентарій.

На її переконання, «коаліція не має узгодженості у голосуваннях, від учора вона не спромоглася знизити внутрішню напругу, яка тільки зростає, саме тому був використаний такий маневр».

Також Г.ГЕРМАН додала, що не бачить реальної можливості для подолання кризи всередині коаліції.

При цьому вона зауважує, що виходом з даної ситуації може бути визнання урядом Юлії ТИМОШЕНКО своєї неспроможності керувати країною.

Депутат переконана, що уряд повинен визнати це, і йому уже не вдасться перекласти відповідальність на будь-кого іншого.

Як зазначила Г.ГЕРМАН, «прем’єр дуже спритно вміє перекладати відповідальність за якісь свої провали на чужі плечі. Але, я думаю, що цей потенціал уже вичерпався. Суспільство уже не хоче цього чути і приймати, про що свідчать останні рейтинги БЮТ, котрі по місту Києву ледь сягають 18%».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у роботі ВР кілька разів оголошували перерву. Зокрема, вчора на вечірньому засіданні ВР розглядався законопроект про Кабінет Міністрів України і продовження його розгляду мало бути на ранковому засіданні. Однак, фракція БЮТ почала вимагати, щоб в першу чергу розглядалося питання по Харкову, а також зміни до законодавства щодо проведення виборів у Києві в два тури.

Проти цього виступили «регіонали», які заблокували трибуну. Як заявив член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ, фракція ПР не дасть порушувати Регламент Верховної Ради і вимагає продовження розгляду законопроекту про Кабінет Міністрів. Він наголосив, що переривання розгляду законопроекту неможливе згідно з Регламентом.

Засідання ВР було закрито о 12.00 без ухвалення жодного рішення.