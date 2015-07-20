Гайдар таки визнала, що Росія воює з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Росія воює з Україною, йде війна, є загиблі, є біженці, є переговори, в яких бере участь Росія і говорить про те, що потрібно відводити озброєння. Тому те, що є війна між Росією і Україною, – це факт», - сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, 18 липня голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі офіційно представив як свого заступника Гайдар – доньку одного з керівників й ідеологів економічних реформ початку 1990-х у РФ Єгора Гайдара, правнучку радянського письменника Аркадія Гайдара.