Бойовики планують захопити весь Донбас за допомогою місцевих виборів - джерело в АП

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на джерело в Адміністрації президента Петра Порошенка.

"Керівники «ДНР» і «ЛНР», незважаючи на свої заяви, що хочуть провести вибори одночасно з усією Україною, 25 жовтня, щоб у разі реінтеграції (окупованих районів Донецької та Луганської областей, - ред.) отримати вже законну владу над усім Донбасом, а не тільки над його малою частиною, яка сьогодні знаходиться під їх контролем", - зазначив співрозмовник видання.

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"Зараз ми намагаємося перешкодити цим планам", — додав він.

Крім того, за словами джерела, саме в цьому полягає причина того, що закон про місцеві вибори, ухвалений Верховною Радою 17 липня, досі не підписаний президентом.