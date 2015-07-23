Пацкан: засідання ТСК Ради щодо подій у Мукачевому відбудеться 5 серпня

Як повідомили в прес-службі партії УДАР, про це заявив народний депутат Валерій Пацкан. За його словами, членам ТСК під час відрядження на Закарпатті вдалося поспілкуватися з багатьма сторонами конфлікту, зокрема з народним депутатом Михайлом Ланьо.

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"ТСК чотири дні працювала на Закарпатті для того, щоб почути всі сторони конфлікту, - зазначив Валерій Пацкан. - У нас ті ж самі твердження Ланьо, що опубліковані у ЗМІ, нібито йому було запропоновано допомогти з реабілітацією бійців Правого сектора. Ініціатором цієї зустрічі, на превеликий жаль, були люди в погонах. Ми трошки привідкриваємо завісу, але це так. Я думаю, що пізніше ми дамо об'єктивну оцінку зазначеним подіям".

Як сказав Валерій Пацкан, наступне засідання ТСК відбудеться 5 серпня, і "є 10 днів на запити, які ми спрямували керівникам силових структур. Ми опрацюємо відповіді на ці запити і, можливо, 5 серпня вийдемо на якесь проміжне рішення. Напевно, якщо нам не вистачатиме фактів, комісія ще раз поїде на Закарпаття"