Клімкін: Ідея про можливість для Росії будувати шлях до Криму в обмін на Савченко не має права на існування

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю 5-ому каналу.

«Така ідея не має права на існування, такі обміни - вони реально не працюють в зовнішній політиці», - сказав Клімкін.

За його словами, з тим настроєм і з тим тиском, які здійснюються міжнародним співтовариством на Росію, рішення буде обов’язково знайдено.

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«Яким воно буде, я чесно скажу, я маю на увазі на сьогодні, я з великою точністю не можу сказати», – додав Клімкін.

Він зазначив, що поки питання звільнення Савченко не буде нормалізовано, у західних політиків не буде заспокоєння.

«А якщо будуть наступі кроки, думаю, що буде наступна реакція: чи це буде список Савченко, чи інший список на кшталт списку Магнітського, чи це буду додаткові санкції щодо фізичних осіб – це питання подальшого обговорення», - сказав міністр.

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За його словами, такі дискусії ведуться в Європейському Союзі і Росія про це дуже добре знає.

Він також зазначив, що процес над Савченко – це велике питання в пропагандистському сенсі для внутрішньої політики Росії і вони намагаються по ньому просуватися.

Як повідомлялося, радник голови Служби Безпеки України Юрій Тандем стверджує, що особи, наближені до президента Росії Володимиру Путіну, пропонували обміняти українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко на "шлях з Ростова в Крим".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв'язку з рішенням генеральної прокуратури Російської Федерації направити справу Надії Савченко для розгляду по суті в Донецький міський суд Ростовської області РФ.