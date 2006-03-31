”Янукович” - це не прізвище, а зовнішньополітична орієнтація

Для Росії “януковичем” буде той, хто проводитиме політику, що грунтуватиметься на принципах дружби та економічного партнерства щодо РФ”. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Фонду ефективної політики Гліб ПАВЛОВСЬКИЙ.

Зокрема, відповідаючи на запитання про перспективи українсько-російських відносин і, зокрема, про перебування Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ України, Г.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив: “Для нас мало значать прізвища, сьогодні не 2004 рік, і для нас “януковичем” буде той, хто проводитиме політику, що грунтуватиметься на принципах дружби та економічного партнерства щодо Росії”.

Російський політтехнолог зазначив, що “ідеологічна полеміка завжди матиме спротив, причому не з Кремля, а від суспільства. Намагання проводити антиросійську політику - означає вести негативну контркампанію щодо іміджу України в Росії. У Росії багато сил, які підігріватимуть посилення ворожнечі з Україною, виходячи з конкурентних міркувань. Це не ідеологічні сили, це сили, пов’язані з певними секторами економіки та політичними колами. Для них буде подарунком політика таких людей, як пан ТАРАСЮК”.

На зауваження про те, що російському капіталу в Україні нічого не загрожує, Г.ПАВЛОВСЬКИЙ відповів: “Російський капітал в Україні має не менше й не більше загроз, ніж будь-який інший капітал. І головна загроза – нестабільність та невизначеність українського майбутнього. Ніхто не знає, що відбуватиметься в Україні за спроби демонтажу економіки Сходу, про що мріють політики “помаранчевого” табору”.

На прохання уточнити, про який демонтаж йдеться, Г.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що “така теза широко обговорюється - демонтаж бази недружньої політичної сили. Я думаю, що це буде важко, але такі сміливі люди, як Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), зможуть спробувати. Це створить атмосферу невпевненості серед інвесторів. Хоча російського інвестора злякати важче, ніж західного”.