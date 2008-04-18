Супрун бачить, як ми наближаємося до прірви

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН закликає всі демократичні партії та блоки об’єднатися для формування потужної демократичної сили.

Про це йдеться в заяві лідера НДП про необхідність консолідації українського суспільства, яку передано УНІАН.

“Вважаємо, що мовчазне спостерігання за тим, як окремі політично-олігархічні групи роздирають державу – неприпустиме. Саме тому ми закликаємо до консолідації суспільства. Настав час об’єднатись для формування потужної демократичної сили, яка представлятиме та захищатиме інтереси українського суспільства”, - говориться в заяві.

“Ми пропонуємо негайно створити оргкомітет із представників партій та громадських організацій, які усвідомлюють необхідність такого єднання та готові поступитись амбіціями заради суспільного розвитку та кращого життя для кожного”, - підкреслила Л.СУПРУН.

Вона закликає громадськість не залишатись осторонь сьогоднішніх політичних процесів, зважаючи на поглиблення політичної кризи, продовження штучного поділу України на схід–захід, стрімкого економічного занепаду. “Політичні чвари та протистояння в парламенті та уряді негативно впливають на добробут громадян, викликають занепокоєння в суспільстві. Відсутність єдності та спільних поглядів, як із боку влади, так і серед опозиційних партій, призводить до того, що наша країна з кожним днем наближається до економічної та соціальної прірви”, - впевнена Л.СПРУН.

На її думку, дострокові парламентські вибори 2007 року не призвели до позитивних змін. “Представники партій, які потрапили до Верховної Ради України, захищають виключно свої вузькопартійні інтереси. Можливості впливу громадян на вироблення та прийняття політичних рішень знівельовані. Подолати ці проблеми можливо тільки шляхом консолідації”, - переконана вона.

Л.СУПРУН зауважила, що такий досвід в Україні є: 12 років тому демократично налаштовані політичні партії і громадські організації об’єдналися у Народно-демократичну партію.

“Саме НДП стала ініціатором прийняття багатьох соціально значущих законів, завдяки яким були реально вирішені проблеми громадян. Інші спроби об’єднати політиків досі закінчуються нічим, оскільки здійснюються «верхами» для задоволення власних інтересів”, - додала вона.