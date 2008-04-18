За участю Черновецького розпочнеться загальнокиївська толока

16:15, 18 квітня 2008
Політика
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19 квітня 2008 року о 14:00 за участю Київського міського голови Леоніда Черновецького в рамках Дня довкілля відбудеться загальнокиївська толока.

Київський міський голова Леонід Черновецький, заступники голови КМДА, працівники апарату КМДА разом з усіма охочими киянами візьмуть участь у прибиранні столиці, облаштуванні парків і скверів, благоустрої території.

Виїзд журналістів від центрального входу КМДА о 13 годині .

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