За участю Черновецького розпочнеться загальнокиївська толока

19 квітня 2008 року о 14:00 за участю Київського міського голови Леоніда Черновецького в рамках Дня довкілля відбудеться загальнокиївська толока. Київський міський голова Леонід Черновецький, заступники голови КМДА, працівники апарату КМДА разом з усіма охочими киянами візьмуть участь у прибиранні столиці, облаштуванні парків і скверів, благоустрої території. Виїзд журналістів від центрального входу КМДА о 13 годині . Акредитація ЗМІ за телефонами: 279-24-11, 279-93-42 8067-242-32-75 Запрошуємо вас!

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