На Януковича сьогодні чекають у Генпрокуратурі

Сьогодні об 11:00 екс-президента Віктора Януковича чекають у Генеральній прокуратурі України для проведення слідчих та процесуальних дій.

Повістка про офіційний виклик Януковича до ГПУ 6 серпня була опублікована в газеті “Урядовий кур'єр”.

Як зазначається у повістці, підозрюваний Янукович “відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року об 11 годині до начальника відділу Генеральної прокуратури України Юрія Безщасного у кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України”.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і почав процедуру заочного засудження.

Водночас адвокат Віталій Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович не буде присутнім на допиті 11 серпня в ГПУ. За словами Сердюка, «слідство ГПУ було проінструктовано про наявність поважних причин неприбуття на слідчі дії». «На повістку, яка була опублікована, ми дамо належну відповідь ГПУ. Це буде повідомлення про наявність поважних причин неявки на слідчі дії з посиланням на статтю 138 КПК. Він не зможе бути через погрози його життю і здоров'ю», - сказав адвокат.

Сердюк також заявив про готовність Януковича давати свідчення за місцем свого перебування - шляхом відеоконференції.

За даними начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергія Горбатюка, проти Януковича загалом відкрито 5 кримінальних проваджень. «5 виходить: «Межигір’я», Сухолуччя, злочини на Майдані, злочинна організація, «Укртелеком», - заявив він.