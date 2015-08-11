Міноборони підготувало стратегічні документи оборонного планування

За словами заступника міністра оборони-керівника апарату міністерства Петра Мехеда, мова йде про Воєнну доктрину, концепцію розвитку сектора безпеки та оборони, концепцію Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних сил України (ЗСУ) на 2015-2020 роки, а також Стратегічний оборонний бюлетень, доопрацьований з урахуванням положень Стратегії воєнної безпеки.

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Крім того, сказав заступник міністра, на розгляді уряду перебуває проект Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації ЗСУ на 2015-2017 роки.

На запитання щодо Воєнної доктрини Петро Мехед відповів, що в ній визначено головні загрози, які нині існують для держави, визначено сили й засоби, необхідні для відбиття можливих сценаріїв агресії, а також внесено деякі зміни до понятійного апарату.