Підстав для підвищення цін на цукор немає

Підстав для підвищення в Україні цін на цукор немає. Про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр з аграрних питань Юрій МЕЛЬНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив, що можна прогнозувати запаси цукру до 1 квітня десь на рівні 1 млн. 400 тис. тонн.

"Враховуючи рівень споживання цього продукту - запасів достатньо і подорожчання ми не прогнозуємо, - сказав він. - Цього достатньо до нового сезону».

Ю.МЕЛЬНИК також повідомив, що зараз ситуація на ринку цукру стабільна і впродовж цього місяця оптова ціна складе 3,70 грн. за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, протягом останньої декади червня 2005 року середній по Україні рівень роздрібних цін на цукор підвищився на 12,9% - з 3,81 до 4,3 грн. за 1 кілограм.

За минулий рік цукор подорожчав на 92%. В Україні середні ціни на цукор впродовж третьої декади січня підвищилися на 2,8%.

У 2005 році Україна виробила 1900 тис. тонн цукру, що на 8% більше, ніж у 2004 році (1,79 млн. тонн).

Місткість внутрішнього ринку цукру в Україні оцінюється на рівні 2-2,2 млн. тонн на рік.