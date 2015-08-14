Російський суд готує Савченко обвинувальний вирок про 25 років тюрми – адвокат

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

"Ми готуємо Надію до того, що вирок буде обвинувальним. На 25 років. Причому він жодним чином не буде пов’язаний з тим, що відбуватиметься на суді. На суді ми цілковито доведемо її невинуватість", – сказав Фейгін.

За його словами, вирок буде обвинувальним, "тому що пишеться він не в суді – його пишуть у Кремлі".

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Водночас, захисник зауважив, що українська льотчиця може не відбувати термін покарання у РФ. "За запитом України Савченко після засудження зможе відбувати покарання на Батьківщині, формально – в українській в'язниці", – сказав він.

Крім того, Фейгін наголосив на політичній заангажованості судів у Росії. "Ми бачили, як засуджували учасниць Pussy Riot, учасників "болотної справи" і низки інших. Ніде не було суду, який би здійснював незалежні процесуальні функції у ставленні до обвинувачуваних. Як можна говорити про незалежність суду, коли протягом року, коли Савченко перебуває під обвинуваченням, ми, сторона захисту, неодноразово надавали скарги до того ж таки суду про те, що справа сфабрикована, подавали докази невинуватості Савченко? Суд завжди ставав на бік обвинувачення, з чого ми зробили висновки про його політичну заангажованість", – пояснив адвокат.

На думку Фейгіна, звільнення Савченко залежить від політичного діалогу і тиску міжнародної спільноти на Росію.

Коментуючи вплив справи Савченко на російське суспільство, Фейгін зазначив, що "це буде величезна віха, бо той ступінь публічності у цій справі і те, що загрожує Савченко, – це не два роки, як у Pussy Riot". "25 років для невинної людини... Після цього ні суд російський, ні російська влада вже ніколи не будуть колишніми у сприйнятті міжнародного співтовариства", – сказав захисник.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі та перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їньої смерті.

26 жовтня 2014 року Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.