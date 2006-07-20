Керівництво наметового містечка Партії регіонів запрошує журналістів ”на пікнік”

Керівництво наметового містечка Партії регіонів запрошує представників ЗМІ на пікнік, який відбудеться 21 липня о 13.00 на території Маріїнського парку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі наметового містечка Партії регіонів.

Як наголошується в повідомленні, «під час пікніка журналісти зможуть дізнатися про подальші плани наметового містечка від представників Партії регіонів, народних депутатів Віталія ХОМУТИННИКА і Владислава ЛУК’ЯНОВА, а також особисто побачити життя містечка, познайомитися з його мешканцями, взяти участь у конкурсі «Караоке» й оцінити польову кухню».

Збір журналістів о 12.45 біля пам`ятника Ватутіна.