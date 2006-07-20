Керівництво наметового містечка Партії регіонів запрошує журналістів ”на пікнік”
20:00, 20 липня 2006Політика
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Завтра о 12.45
Керівництво наметового містечка Партії регіонів запрошує представників ЗМІ на пікнік, який відбудеться 21 липня о 13.00 на території Маріїнського парку.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі наметового містечка Партії регіонів.
Як наголошується в повідомленні, «під час пікніка журналісти зможуть дізнатися про подальші плани наметового містечка від представників Партії регіонів, народних депутатів Віталія ХОМУТИННИКА і Владислава ЛУК’ЯНОВА, а також особисто побачити життя містечка, познайомитися з його мешканцями, взяти участь у конкурсі «Караоке» й оцінити польову кухню».
Збір журналістів о 12.45 біля пам`ятника Ватутіна.
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