Махніцький: пролобіювати інтереси Львочкіна і Фірташа могли на рівні слідчих

Разом із тим Махніцький не відкидає, що пролобіювати інтереси Львочкіна і Фірташа могли на рівні слідчих, повідомляє ТСН.

"Я категорично можу сказати, що ніхто до мене не підходив. Чи підходив до когось іншого? Адже справу розслідує інший, є процесуальний керівник, була група процесуальних керівників з відповідним керівником", - сказав Махніцький.

За його словами, усі, хто розслідує справу Майдану і Сім'ї, створили спеціальне управління — відділ спецрозслідувань.

"Це управління очолює Горбатюк, який був старшим слідчим з особливо важливих справ. Саме цей Горбатюк і подавав основні відомості щодо справи. Він працює зараз і він далі цими справами займається. Він був слідчим Генпрокуратури, після мене його підвищили, зробили під нього спеціальне управління — відділ спецрозслідувань. Воно займається справами Майдану і справами Сім'ї", - сказав Олег Махніцький.

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За словами екс-генпрокурора, Горбатюк вів ці резонансні справи і подавав доповідні своєму керівництву, після чого ці доповідні доходили до Генпрокурора.

"Він вів справу, подавав інформацію, писав доповідні. Процесуальні акти подавалися начальнику свого відділу, подавалися керівництву Головного слідчого управління, яке тоді очолював Щербина. Щербина подавав інформацію і доповідав профільному заступнику Олексію Баганцю, який керував розслідуванням всіх кримінальних проваджень, а вже заступник доповідав це колегії, в яку входять генеральний прокурор і заступники, і тоді вже приймалося рішення", - сказав Махніцький.

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Як повідомляв УНІАН раніше, колишній Генпрокурор Олег Махніцький відповів на звинувачення в тому, що після проведення слідчих дій Дмитро Фірташ і Льовочкін не потрапили під санкції ЄС.