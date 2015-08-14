Екс-глава ГПУ Махніцький назвав причину, з якої Льовочкін і Фірташ не потрапили під санкції ЄС

За його словами, щодо цих осіб проводилися слідчі дії, перевірялася їхня причетність, передає ТСН.

І, можливо, на той момент доказова база була недостатньою. Водночас екс-генпрокурор каже, що він провів на посаді мало часу.

"Мене дивує, чому зараз ця ситуація піднімається. Я був Генпрокурором лише три місяці і ми робили, що встигли. Їхня причетність перевірялася, але я не пам'ятаю, чому не включили їх до списку. Після мене було ще два спадкоємці, якщо я припустився помилки, то чому її не виправили", - обурився Махніцький.

До списку також не увійшов Юрій Бойко – його справу, за словами Махніцького, розслідували в МВС, і жодних заявок на включення його в санкційний список не надходило.

Читайте такожКолишніх керівників ГПУ викликали в Брюссель у справі про фальсифікації відомостей, надісланих до ЄС

При цьому колишній глава ГПУ каже, що ці списки робилися широким колом фахівців і багато разів обговорювалися на нарадах з вищим керівництвом і з виконувачем обов'язків президента.

"Узгоджувалися списки з Турчиновим в основному. Це питання було і на РНБО і на інших нарадах з керівниками силових органів і керівництвом держави. Всі списки були вироблені спільно", - розповів колишній генпрокурор.

Крім того, екс-глава ГПУ запевняє, що опубліковані нардепом Сергієм Лещенком листи - не єдині існуючі. За його словами, були і додаткові списки, але прізвищ у цих списках Махніцький вже не пам'ятає.

Нагадаємо, раніше народний депутат від БПП Сергій Лещенко опублікував списки осіб, які подавало українське керівництво до представників Європейського союзу щодо запровадження проти цих осіб санкцій. У цих листах не було Сергія Льовочкіна, Дмитра Фірташа, Сергія Бойка і ще низки політиків.