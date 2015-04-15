Рада Європи відповіла на критику Авакова: час для розслідування злочинів Майдану втрачено

Про це заявив голова Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи Ніколас Братза, який представив звіт зі спостереження за перебігом розслідування масових вбивств мітингувальників, передає радіо "Свобода".

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Він зазначив, що йому відомо про критику звіту з боку Міністерства внутрішніх справ України. "Наша критика є сильною. Вона призвела до не менш жорсткої реакції з боку міністра внутрішніх справ, який назвав висновки групи "дивними і необґрунтованими", а також висловив низку звинувачень щодо чесності та неупередженості Міжнародної дорадчої групи. Не думаю, що мені варто вдаватися до детальних відповідей щодо цих звинувачень. Звіт сам по собі є красномовним", сказав Ніколас Братза, звернувши увагу на те, що "початково критика звучала від генпрокуратури", передає "ЄвроПравда".

Також він підкреслив, що група неодноразово зверталася до відомства, але так і не отримала "ніякої задовільної відповіді, яка розвіяла б чітке враження відсутності ефективної співпраці".

Серед позитивних зрушень у розслідуванні справи про масові вбивства мітингувальників Ніколас Братза назвав створення департаменту спеціальних розслідувань у Генеральній прокуратурі та активнішу позицію Верховної Ради цього скликання щодо покращення якості слідства.

У міжнародній дорадчій групі також повідомили, що тепер займатимуться розслідуванням справи про масову загибель людей в Одесі 2 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, звіт щодо перебігу розслідування справи про загибель мітингувальників у Києві у лютому 2014 року Міжнародна дорадча група при Раді Європи оприлюднила 31 березня. Згідно з висновкам експертів групи, за рік розслідування справи українським правоохоронним органам не вдалося досягнути істотного прогресу.

Міністерство внутрішніх справ України, зокрема й сам міністр Арсен Аваков, розкритикували цей звіт.