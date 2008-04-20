Єхануров розповів, завдяки кому він знає дуже багато

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ задоволений роботою Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо інформування вищого керівництва країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у суботу журналістам після спільної наради Міноборони, Генштабу та Головного управління розвідки Міноборони.

«Це той підрозділ, інформацію від якого ми отримуємо щодня, навіть протягом дня… В цілому рівень роботи ГУР нормальний», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання, яким чином це управління реагує на різкі заяви з боку РФ, міністр зауважив, що ГУР не має права безпосередньо реагувати, оскільки його завданням є інформування керівництва держави.

«Завдяки цій структурі ми знаємо дуже багато», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він додав, що на основі доповідей розвідників керівництво Міноборони і Генштабу приймають рішення, як реагувати на ті чи інші обставини.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що під час спільної наради безпосередньо ознайомився з людьми, які готують аналітичні матеріали. За його словами, у ГУР МО є також достатньо багато проблемних питань, які виникають через обмежене фінансування, зокрема, питання технічного оснащення, та вирішення соціальних питань.

Ю.ЄХАНУРОВ також зауважив, що зараз постає питання щодо переведення ГУР МО в інше місце.

«Місто прийшло вже сюди (Рибальський півострів – УНІАН). Треба думати щодо майбутнього розміщення нашого Головного управління розвідки», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він також зауважив, що зустрічі з керівництвом ГУР МО потрібно проводити один раз у квартал.