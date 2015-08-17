Липецьку фабрику Roshen оштрафували на 15 тисяч рублів за недотримання митного законодавства

Згідно з рішенням суду, компанія Roshen повинна виплатити три штрафи за 5 тисяч рублів за кожен з випадків порушення.

Суд постановив, що "дочка" Roshen розмістила на своїх складах для митного оформлення продукцію "диск-стрибунець з логотипом "Рошен", "канцелярське приладдя: олівці кольорові тригранної дерев'яній оболонці з грифелем", "гра настільна "боксери" з логотипом "Рошен", яка прибула з Гонконгу, повідомляє РИА-новости.

Липецька фабрика користується спрощеною процедурою оформлення товарів на митниці. Але оштрафовані товари, що надійшли з офшорних зон, повинні акредитовуватися в загальному порядку.

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Як ідеться в рішенні суду, "спеціальний адміністративний район Гонконг (Сянган) Китайської Народної Республіки входить в перелік держав і територій, що надають пільговий режим оподаткування та (або) не передбачають розкриття та надання інформації при проведенні фінансових операцій (офшорні зони)".

На цій підставі суд першої інстанції визнав законним залучення компанії до адміністративної відповідальності. Згідно з російським законодавством, штраф за таке порушення становить від 5 до 20 тисяч рублів. Рішення суду набуде чинності через 10 днів, якщо не буде оскаржено в апеляції.